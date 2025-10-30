Blind murder case: बलात्कार में नाकाम ऑटो चालक ने की थी महिला यात्री की हत्या, गड्ढे में फेंक दी थी लाश

बिश्रामपुर। अंबिकापुर-बनारस मार्ग पर स्थित ग्राम पंचायत सोनवाही ग्राउंड से लगे डीपीसी गड्ढे में 26 अक्टूबर की सुबह एक महिला की संदिग्ध हालत लाश (Blind murder case) मिली थी। इस मामले में जयनगर व लटोरी पुलिस की संयुक्त टीम ने आरोपी ऑटो चालक को गिरफ्तार कर अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझा ली है। आरोपी ने बताया कि रात में ऑटो में अकेली महिला को देख उसकी नीयत बिगड़ गई थी। उसने उसके साथ बलात्कार करना चाहा, लेकिन महिला ने उसका विरोध किया तथा यह बात सभी को बता देने की धमकी दी थी। इसके बाद ऑटो चालक ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और शव गड्ढे में फेंक दिया था।