Blind murder case: बलात्कार में नाकाम ऑटो चालक ने की थी महिला यात्री की हत्या, गड्ढे में फेंक दी थी लाश

Accused auto driver arrested (Photo- Patrika)
बिश्रामपुर। अंबिकापुर-बनारस मार्ग पर स्थित ग्राम पंचायत सोनवाही ग्राउंड से लगे डीपीसी गड्ढे में 26 अक्टूबर की सुबह एक महिला की संदिग्ध हालत लाश (Blind murder case) मिली थी। इस मामले में जयनगर व लटोरी पुलिस की संयुक्त टीम ने आरोपी ऑटो चालक को गिरफ्तार कर अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझा ली है। आरोपी ने बताया कि रात में ऑटो में अकेली महिला को देख उसकी नीयत बिगड़ गई थी। उसने उसके साथ बलात्कार करना चाहा, लेकिन महिला ने उसका विरोध किया तथा यह बात सभी को बता देने की धमकी दी थी। इसके बाद ऑटो चालक ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और शव गड्ढे में फेंक दिया था।
लटोरी पुलिस ने बताया कि ग्राम पंचायत सोनवाही निवासी 37 वर्षीय सुरमिला राजवाड़े पति हुकुम साय हर दिन की तरह 25 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे सब्जी बेचने अंबिकापुर (Blind murder case) गई थी। वह रोज रात 9-10 बजे तक घर लौट आती थी, लेकिन उस दिन वह नहीं लौटी। 26 अक्टूबर को गांव के स्कूल मैदान में क्रिकेट खेल रहे युवकों ने महिला का सीपीटी गड्ढे में देखा।
सूचना पर पहुंचे गांव के लोगों ने उसकी पहचान सुरमिला (Blind murder case) के रूप में की। उसके चेहरे और कान के पास खून के निशान थे। इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी गई थी। एसएसपी प्रशांत कुमार ठाकुर के निर्देश पर एएसपी संतोष कुमार महतो व एसडीओपी अभिषेक पैकरा के मार्गदर्शन में अलग-अलग पुलिस टीम गठित कर आरोपी की तलाश शुरु की गई।
इस दौरान पुलिस ने सोनवाही, लटोरी, अंबिकापुर और आसपास के चौक-चौराहों पर दुकानदारों और राहगीरों से पूछताछ की। कई लोगों ने बताया कि सुरमिला को एक ऑटो में सवार होकर घर की ओर जाते हुए देखा गया था।
इसके बाद पुलिस ने अंबिकापुर व सूरजपुर के कई ऑटो चालकों (Blind murder case) से पूछताछ की। तकनीकी जांच, मोबाइल लोकेशन और बयान के तार जोड़ते हुए पुलिस ने संदेही ऑटो चालक 30 वर्षीय राहुल कुशवाहा पिता अनिल कुशवाहा तक पहुंच बनाई।
वह उदयपुर थाना क्षेत्र के ग्राम रजबांध सलका का निवासी है तथा वर्तमान में ग्राम पंचायत गणेशपुर थाना जयनगर में रहता है। पूछताछ में आरोपी ने शुरू में पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन कड़ी पूछताछ के बाद वह टूट गया।
आरोपी ने बताया कि 25 अक्टूबर की रात 10.30 बजे उसने सुरमिला को अंबिकापुर से अपनी ऑटो क्रमांक सीजी 15 डीसी 4345 में घर लाते समय सोनवाही चौक के पास वाहन को रोक लिया था। उसकी नीयत बिगड़ गई थी, उसने महिला से बलात्कार (Blind murder case) की कोशिश की, लेकिन सुरमिला ने डटकर विरोध करते हुए धमकी दी कि वह उसकी करतूत सबको बताएगी।
इसके बाद आरोपी ने गुस्से में आकर उसका गला दबाकर हत्या (Blind murder case) कर दी और शव को डीपीसी गड्ढे में फेंक दिया था। पुलिस ने आरोपी के निशानदेही पर ऑटो वाहन जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
अंधे कत्ल (Blind murder case) की गुत्थी सुलझाने में जयनगर थाना प्रभारी टीआई रूपेश कुंतल एक्का, लटोरी चौकी प्रभारी एएसआई अरुण कुमार गुप्ता, सायबर सेल प्रभारी एएसआई राकेश यादव, प्रधान आरक्षक रामनिवास तिवारी, आनंद सिंह, आरक्षक विकास मिश्रा, शोभनाथ कुशवाहा, अंबिका मरावी, सुनील एक्का, संतोष जायसवाल, मनोज सिरदार, कुंदलाल राजवाड़े, ललन सिंह, इंद्रजीत सिंह, महिला आरक्षक मालती व शोभा एक्का शामिल रहे।
