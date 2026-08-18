Surajpur News: अपर कलेक्टर ने प्लेसमेंट सुपरवाइजर को लात-मुक्कों से मारा, कहा- गड्ढा खोदकर यहीं गाड़ दूंगा! देखें Video

अंबिकापुर/विश्रामपुर। सूरजपुर के अपर कलेक्टर जगन्नाथ वर्मा पर बिश्रामपुर नगर पंचायत के के प्लेंसमेंट कर्मचारी सुपरवाइजर ने मारपीट करने तथा गड्ढा खोदकर जमीन में गाड़ देने की धमकी (Additional collector kicked supervisor) देने का आरोप लगाया है। कर्मचारियों का कहना है कि अपर कलेक्टर ने 3-4 कर्मचारियों की पिटाई की और कहा कि यहीं गाड़ दूंगा। इससे कर्मचारियों में काफी आक्रोश है। घटना के बाद दर्जनभर से अधिक कर्मचारी मामले की शिकायत करने थाने पहुंचे। उन्होंने कहा कि हमलोग काम करने आए हैं, किसी का लात खाने नहीं। उन्होंने कहा कि मामले की शिकायत हम कलेक्टर (Surajpur Collector) से भी करेंगे। यदि अपर कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो हम आंदोलन करेंगे।