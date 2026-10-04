Murder in Ambikapur: घर में मिली युवक की गर्दन कटी लाश, करमा खेलकर लौटे एक ही नाम के 2 साथियों ने की हत्या

अंबिकापुर। शहर से लगे ग्राम खैरबार स्थित एक गैरेज में काम करने वाले युवक की उसके ही 2 साथियों ने कुल्हाड़ी से गर्दन पर प्रहार कर हत्या (Young man murder) कर दी। तीसरे साथी ने मामले की सूचना कोतवाली पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस रविवार की दोपहर मौके पर पहुंची और आरोपियों को हिरासत में ले लिया। दोनों से पुलिस पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि मृतक के अलावा 3 और साथी शनिवार की रात करमा खेलने गए थे। इस दौरान उनके बीच किसी बात को लेकर मारपीट हो गई थी। इसके बाद मृतक एक अन्य साथी के साथ मकान में लौट आया था। इसी बीच आकाश नाम के दोनों साथी कुल्हाड़ी लेकर वहां पहुंच गए और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए।