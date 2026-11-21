अंबिकापुर। लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने 2 दिन तक जशपुर, सरगुजा, सूरजपुर व बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में सडक़ों, पुल-पुलियों, कॉलेजों, अस्पताल और अन्य निर्माण एवं संधारण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण स्थलों पर पहुंचकर कार्यों की प्रगति और गुणवत्ता परखी तथा अधिकारियों और ठेकेदारों (Road Construction) को मौके पर ही आवश्यक निर्देश दिए। बंसल ने निर्माण कार्यों की धीमी रफ्तार और सडक़ की देखरेख में लापरवाही पर सख्त रुख अपनाते हुए संबंधित ठेकेदारों को नोटिस जारी करने, बैंक गारंटी राजसात करने तथा सुधार नहीं होने पर ब्लैक लिस्ट करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी, गुणवत्ता मानकों के पालन और निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने कहा।