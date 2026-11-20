अंबिकापुर। सरगुजा संभाग के बलरामपुर, सूरजपुर व सरगुजा जिले में 19 लोगों की जान ले चुके कबरा कान हाथी (Kabra ear elephant) को वन विभाग की टीम ने 18 नवंबर को ट्रैंकुलाइज किया था। बेहोशी की हालत में आने के बाद उसे बेडिय़ों में जकडक़र हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो कॉलर लगाया गया था। बेडिय़ों में जकड़े हालत में उसे जंगल में छोड़ दिया गया था, लेकिन वह ज्यादा मूवमेंट नहीं कर पाया था। वाइल्ड लाइफ की टीम उसकी निगरानी में जुटी हुई थी। वह उसके व्यवहार पर अध्ययन कर रही है। इसी बीच दूसरे दिन 19 नवंबर को उसे बेडिय़ों से आजाद कर दिया गया। फिलहाल कबरा हाथी रामगढ़ पहाड़ी के पास ही घूम रहा है।