अंबिकापुर। सरगुजा संभाग में 19 लोगों की जान ले चुके उत्पाती कबरा कान हाथी (Kabra Elephant) को पकडऩे वन विभाग का रेस्क्यू अभियान उदयपुर में पांचवें दिन भी जारी रहा, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी है। हाथी को टैं्रकुलाइज कर सुरक्षित पकडऩे के लिए वन विभाग की पूरी टीम जंगल के अंदर और बाहर तैनात है। अधिकारी-कर्मचारी दिन-रात जंगल में डेरा डाले हुए हैं। हालात यह हैं कि रेस्क्यू में जुटे वन अमले का भोजन भी इन दिनों जंगलों में ही चल रहा है। इधर कबरा कान हाथी 13 हाथियों के दल के साथ विचरण कर रहा है। बताया जा रहा है कि उसकी कुमकी हाथियों से आमना-सामना भी हुआ था।