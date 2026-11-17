अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखदेव भगत (Chhattisgarh Congress In Charge in Surguja) 3 दिवसीय दौरे पर सोमवार की देर रात सरगुजा पहुंचे। उनके साथ प्रदेश सह प्रभारी जरीता लैतफलांग भी थीं। वे जशपुर से रात करीब 12.30 बजे सीतापुर पहुंचे। यहां प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव (Former Deputy CM), पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, कांगे्रस सरगुजा जिलाध्यक्ष समेत अन्य ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस प्रभारी ने सीतापुर में जनसभा की। इसमें काफी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। उन्होंने जल, जंगल व जमीन के मुद्दे पर अपनी बात रखी। इसके बाद यहां से मैनपाट के ग्राम पैगा पहुंंचे और ग्रामीणों से मुलाकात की। उन्होंने उनसे कुड़ुख भाषा में संवाद किया।