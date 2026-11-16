Surguja School: बीईओ से मिलने 8 किमी पैदल चले छात्र-छात्राएं, कहा- 24 शिक्षक के बाद भी नहीं होती पढ़ाई, टीसी काटने की भी मिली धमकी

Surguja School, बीईओ से शिकायत करने जाते विद्यार्थी (Photo- Patrika)
लखनपुर। सरगुजा जिले के लखनपुर विकासखंड अंतर्गत पुहपुटरा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बदहाल शैक्षणिक व्यवस्था से नाराज 12वीं कक्षा के छात्र-छात्राओं ने सोमवार को विरोध (School students protest) का रास्ता अपना लिया। शिक्षकों की अनियमित उपस्थिति, नियमित कक्षाओं का संचालन नहीं होने और विषयवार शिक्षकों की कमी से परेशान विद्यार्थी करीब 8 किलोमीटर पैदल अपनी शिकायत लेकर विकासखंड शिक्षा अधिकारी से मिलने निकल पड़े। विद्यार्थियों के इस कदम से शिक्षा विभाग में हडक़ंप मच गया। पैदल मार्च करते हुए छात्र-छात्राएं जनपद कार्यालय के पास पहुंचे, जहां मामले की जानकारी मिलते ही बीईओ, नायब तहसीलदार, थाना प्रभारी सहित प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंच गया। अधिकारियों ने विद्यार्थियों को रास्ते में रोककर उनसे चर्चा की और उनकी समस्याएं सुनीं।
विद्यार्थियों का आरोप है कि विद्यालय में करीब 24 शिक्षक होने के बावजूद शैक्षणिक व्यवस्था संतोषजनक नहीं है। हिंदी, कृषि एवं आट्र्स संकाय में विषयवार शिक्षकों की कमी के कारण बोर्ड परीक्षा की तैयारी प्रभावित हो रही है। छात्रों का कहना है कि कई शिक्षक समय पर स्कूल नहीं पहुंचते और नियमित रूप से कक्षाएं भी संचालित नहीं होतीं। ऐसे में बोर्ड परीक्षा (Board Exam) नजदीक होने के बावजूद उनका पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पा रहा है।
इस दौरान एक छात्रा ने आरोप लगाया कि जब उसने शिक्षकों के समय पर विद्यालय नहीं पहुंचने का मुद्दा उठाया तो प्रभारी प्राचार्य द्वारा टीसी काटने की धमकी दी गई। विद्यार्थियों ने स्कूल में शौचालय की समुचित व्यवस्था नहीं होने, भवन निर्माण अधूरा रहने और अब तक शैक्षणिक भ्रमण नहीं कराए जाने की शिकायत भी की। उनका कहना था कि शैक्षणिक भ्रमण की मांग करने पर फंड की कमी का हवाला देकर बात टाल दी जाती है।
विद्यार्थियों के पैदल निकलने की सूचना पर बीईओ देव कुमार गुप्ता, नायब तहसीलदार सर्वेश पटेल और थाना प्रभारी सहित प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने विद्यार्थियों से बातचीत कर समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया। इसके बाद वाहन की व्यवस्था कर सभी छात्र-छात्राओं को वाहन से वापस विद्यालय भेजा गया।
मामले को गंभीरता से लेते हुए बीईओ, नायब तहसीलदार और थाना प्रभारी सहित प्रशासनिक अमला विद्यालय पहुंचा। यहां स्कूल प्रबंधन के साथ बैठक कर विद्यार्थियों की शिकायतों पर चर्चा की गई और शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार को लेकर पहल करने की बात कही गई।
इस संबंध में बीईओ ने बताया कि प्राचार्य और विद्यार्थियों के बीच शैक्षणिक भ्रमण को लेकर विवाद की स्थिति है। शैक्षणिक भ्रमण के लिए देवगढ़ जाने की अनुमति मिली है, लेकिन विद्यार्थी किसी अन्य स्थान पर जाने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विद्यालय में बैठक लेने के बाद ही पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
पढ़ाई और शिक्षकों की कमी से संबंधित शिकायतें सही पाए जाने पर चर्चा कर उनका निराकरण किया जाएगा। वहीं प्रभारी प्राचार्य गोकुल प्रसाद जांगड़े ने बताया कि शैक्षणिक भ्रमण को लेकर सोमवार को अंतिम निर्णय लिया जाना था। उन्होंने विद्यालय में नियमित रूप से पढ़ाई होने की बात कही।
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