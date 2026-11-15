Chhath 2026: ‘कांचे ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाय…’ जैसे छठ गीतों से गूंजते रहे घाट, व्रतियों ने डूबते सूर्य को दिया अघ्र्य

अंबिकापुर। लोक आस्था का महापर्व छठ (Chhath festival) जिला मुख्यालय अंबिकापुर सहित पूरे संभाग में हर्षोल्लास के साथ रविवार को मनाया गया। शाम को व्रतियों ने डूबते सूर्य को अघ्र्य दिया। इस दौरान छठ घाटों में मेले जैसा माहौल नजर आया। सडक़ों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। कई श्रद्धालु अपने घर से दंडवत देते हुए छठ घाटों तक पहुंचे। कांचे ही बांस के बहंगिया… जैसे छठगीतों से घाट गूंजते रहे। छठ घाट पर पहुंचने के बाद व्रतियों ने नदी तालाबों और जलाशयों में उतर कर स्नान किया। इसके बाद पानी में ही खड़े होकर श्रद्धालुओं ने दोनों हाथ से प्रसाद से भरे सूप से अस्ताचलगामी को अघ्र्य अर्पित किया। इस दौरान परिवार के लोगों ने लोटा में पानी और दूध से व्रतियों को अघ्र्य दिलाया। अघ्र्य अर्पित करने का सिलसिला सूर्यास्त होते तक चलता रहा।