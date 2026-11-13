Ambikapur News: जेल अधीक्षक के बंगले के पीछे तालाब में मिला कृषि विभाग के लिपिक का शव, पहुंचे एएसपी

अंबिकापुर। सेंट्रल जेल अंबिकापुर के अधीक्षक के सरकारी बंगले के पीछे तालाब में शुक्रवार की दोपहर एक व्यक्ति का शव (Dead body found in pond) मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही एडिशनल एसपी समेत पुलिस अमला मौके पर पहुंचा। पुलिस द्वारा शव तालाब से बाहर निकलवाया गया। शव की पहचान कृषि विभाग लखनपुर में पदस्थ लिपिक के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि लिपिक का मकान भी उसी इलाके में स्थित है। वह 4 दिन से घर से लापता था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस आत्महत्या व हत्या दोनों एंगल से मामले की जांच कर रही है।