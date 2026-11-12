Big Incident in Surguja: 2 साल के मासूम ने चबा लिया पॉप-पॉप पटाखा, मुंह में फटा और हो गई मौत, गोद में शव लेकर बिलखता रहा पिता

अंबिकापुर। सरगुजा जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र निवासी एक परिवार के दिवाली की खुशियां मातम (Big incident) में बदल गईं। दरअसल 2 वर्षीय मासूम बच्चे ने लहसून पटाखा (पॉप-पॉप) को मुंह में चबा लिया था। इससे पटाखा उसके मुंह में ही फट गया। इससे खून निकलने लगा। परिजन द्वारा उसे स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बहुत ज्यादा राहत नहीं मिली। दोबारा अस्पताल ले जाने के बाद उसे अंबिकापुर के लिए रेफर कर दिया गया। परिजन उसे लेकर शहर के मिशन अस्पताल पहुंचे। यहां भी मुंह से खून निकलना जारी रहा। इसी बीच गुरुवार की सुबह उसकी मौत हो गई। बच्चे की मौत से उसके परिजनों में मातम पसर गया है।