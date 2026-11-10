Surguja News: मवेशियों को नहलाकर खुद बांध में नहाने उतरा था युवक, 18 घंटे बाद बाहर निकाली गई लाश

लखनपुर। सरगुजा जिले के लखनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत निवासी एक युवक सोमवार की शाम को मवेशियों को गांव से लगे एक बांध में ले गया था। मवेशियों को नहलाने के बाद वह खुद भी बांध में नहाने उतर गया। इस दौरान गहरे पानी में चले जाने से वह डूब गया और उसकी मौत हो गई। युवक के डूबने (Young man drowned in Dam) की खबर जैसे ही उसके परिजनों व गांव वालों को पता चली, बांध के पास उनकी भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं शाम हो जाने के कारण उसकी तलाश नहीं की जा सकी। मंगलवार की सुबह एसडीआरएफ की टीम ने करीब 6 घंटे की मशक्कत के बाद शव बाहर निकाला। ऐसे में करीब 18 घंटे बाद उसकी लाश मिली। युवक की मौत से उसके परिजनों में मातम पसरा हुआ है।