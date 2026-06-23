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Surajpur Boat Accident: डेम में डूबे 2 ग्रामीणों का मिला शव, तीसरे की तलाश जारी, मछली मारने के दौरान पलट गई थी नाव

Boat Accident: सूरजपुर जिले के बतरा डेम में रात में हुआ था हादसा, नाव में 9 लोग थे सवार, डेम में रात में मछली मारने पर लगाया गया है प्रतिबंध, फिर भी पहुंचे थे सभी

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अंबिकापुर

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Ram Prawesh Vishwakarma

Jun 23, 2026

Surajpur boat accident

Surajpur boat accident, डेम में डूबे 2 ग्रामीणों का निकाला गया शव (Photo- Patrika)

अंबिकापुर/दतिमा मोड़। सूरजपुर जिले के करंजी चौकी अंतर्गत ग्राम बतरा स्थित डेम में मछली मारने के दौरान सोमवार की रात 9 ग्रामीणों से भरी नाव पलट (Boat overturned in Dam) गई थी। हादसे के बाद 6 ग्रामीण तो तैरकर बाहर निकल गए थे, लेकिन 3 लोगों का पता नहीं चल सका था। तीनों की डूब जाने की आशंका पर सुबह 9.30 बजे से डीडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में लग गई थी। करीब 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद डेम में डूबे 2 ग्रामीणों का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि एक की तलाश अभी भी जारी है। 2 ग्रामीणों का शव मिलने के बाद मौके पर मौजूद उनके परिजन बिलख-बिलखकर रोने लगे।

सूरजपुर जिले के करंजी चौकी अंतर्गत ग्राम बतरा डेम में इन दिनों पानी काफी कम हो गया है। लीज खत्म हो जाने के बाद यहां से मछली मारने पर प्रतिबंध (Ban on fishing) लगाया गया है। इसी बीच सोमवार की रात करीब 12 बजे ग्राम राईं निवासी 9 लोग नाव लेकर डेम में पहुंच गए और मछली मारने लगे। इसी बीच अचानक डेम में पलट गई।

इससे नाव में सवार सभी 9 लोग डूबने (3 villager drowned in dam) लगे। हालांकि सभी अच्छे तैराक थे, इसके बावजूद 6 लोग ही तैरकर बाहर निकल पाए। जबकि समयलाल कंवर उर्फ पांडे, जयपाल व एक अन्य लापता थे। बताया जा रहा है कि नाव के नीचे दब जाने से इन 3 की मौत हो गई। सुबह तक उनका कहीं पता नहीं चला।

इसी बीच सूचना पर सुबह करंजी चौकी पुलिस व डीडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। उन्होंने सुबह करीब 9.30 बजे लापता 3 ग्रामीणों को निकालने रेस्क्यू ऑपरेशन (DDRF rescue operation) शुरु किया।

Boat accident in Batra dam: 2 ग्रामीणों का मिला शव

पुलिस व नगर सेना के अधिकारियों की मौजूदगी में डीडीआरएफ की टीम द्वारा लापता ग्रामीणों की खोजबीन करने डेम में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया।

अंतत: 6 घंटे बाद डेम में डूबे समयलाल उर्फ पांडे तथा जयपाल का शव बरामद किया गया। वहीं तीसरे ग्रामीण की तलाश (Boat overturned in Batra dam) जारी है। टीम द्वारा सर्च ऑपरेशन जारी है। इधर शव मिलने के बाद दोनों मृतकों के परिजन का रो-रोकर बुरा हाल हो गया।

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Published on:

23 Jun 2026 04:25 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Surajpur Boat Accident: डेम में डूबे 2 ग्रामीणों का मिला शव, तीसरे की तलाश जारी, मछली मारने के दौरान पलट गई थी नाव

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