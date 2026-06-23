Surajpur Boat Accident: डेम में डूबे 2 ग्रामीणों का मिला शव, तीसरे की तलाश जारी, मछली मारने के दौरान पलट गई थी नाव

अंबिकापुर/दतिमा मोड़। सूरजपुर जिले के करंजी चौकी अंतर्गत ग्राम बतरा स्थित डेम में मछली मारने के दौरान सोमवार की रात 9 ग्रामीणों से भरी नाव पलट (Boat overturned in Dam) गई थी। हादसे के बाद 6 ग्रामीण तो तैरकर बाहर निकल गए थे, लेकिन 3 लोगों का पता नहीं चल सका था। तीनों की डूब जाने की आशंका पर सुबह 9.30 बजे से डीडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में लग गई थी। करीब 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद डेम में डूबे 2 ग्रामीणों का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि एक की तलाश अभी भी जारी है। 2 ग्रामीणों का शव मिलने के बाद मौके पर मौजूद उनके परिजन बिलख-बिलखकर रोने लगे।