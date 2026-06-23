BREAKING: सूरजपुर में आधी रात मछली पकड़ते समय नाव पलटी, 9 लोग थे सवार, 3 लापता, 6 तैरकर निकले बाहर

दरअसल सूरजपुर जिले के ग्राम राईं निवासी समयलाल उर्फ पांडे, जगलाल समेत 9 लोग सोमवार की रात करीब 12 बजे चोरी छिपे मछली पकड़ने बतरा बांध गए थे। जबकि बांध में रात में मछली पकड़ना प्रतिबंधित है। सभी नाव पर सवार होकर डैम के बीच जाल फैला रहे थे। इसी दौरान नाव पलट गई और सभी गहरे पानी में गिर गए। इस दौरान 6 लोग तो किसी तरह तैरकर डैम से बाहर आ गए, लेकिन समयलाल उर्फ पांडे, जगपाल और एक अन्य डूब गए। उनका सुबह तक पता नहीं चल सका है। उधर रात में ही बचकर पहुंचे ग्रामीणों ने गाँव में उसकी सूचना दी तो परिजन समेत गांव वाले डैम के पास पहुंच गए।