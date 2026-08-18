Surguja News: अब तक नहीं बनी पुलिया, जान जोखिम में डालकर उफनता नाला पार कर रहे हैं स्कूली बच्चे

लखनपुर। विकास के दावों के बीच लखनपुर क्षेत्र के तुनगुरी अहीरपारा से ग्रामीण अंचलों में बुनियादी सुविधाओं की जमीनी हकीकत सामने आई है। यहां लंबे समय से नाले पर पुल नहीं होने के कारण स्कूली बच्चों को रोजाना जान जोखिम में डालकर उफनता नाला पार कर स्कूल जाना पड़ रहा है। बरसात के दिनों में नाले का जलस्तर बढऩे के साथ यह समस्या और गंभीर हो जाती है। ग्रामीण अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर हर साल बारिश के सीजन (Rainy season) में चिंतित नजर आते हैं।