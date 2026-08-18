18 अगस्त 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अंबिकापुर

Surguja News: अब तक नहीं बनी पुलिया, जान जोखिम में डालकर उफनता नाला पार कर रहे हैं स्कूली बच्चे

No bridge on Drain: सरगुजा जिले के लखनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम तुनगुरी अहीरपारा का मामला, ग्रामीणों ने की प्रशासन से पुल निर्माण की मांग
2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Aug 18, 2026

Children cross swollen drain

Surguja News, उफनता नाला पार करते स्कूली बच्चे (Photo- Patrika)

लखनपुर। विकास के दावों के बीच लखनपुर क्षेत्र के तुनगुरी अहीरपारा से ग्रामीण अंचलों में बुनियादी सुविधाओं की जमीनी हकीकत सामने आई है। यहां लंबे समय से नाले पर पुल नहीं होने के कारण स्कूली बच्चों को रोजाना जान जोखिम में डालकर उफनता नाला पार कर स्कूल जाना पड़ रहा है। बरसात के दिनों में नाले का जलस्तर बढऩे के साथ यह समस्या और गंभीर हो जाती है। ग्रामीण अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर हर साल बारिश के सीजन (Rainy season) में चिंतित नजर आते हैं।

लखनपुर के ग्राम तुनगुरी अहीरपारा के बच्चों के लिए नाला पार करना अब मजबूरी बन चुका है। सुबह स्कूल जाते समय और छुट्टी के बाद घर लौटते वक्त छोटे-छोटे बच्चों को पानी के बीच से होकर नाला पार करना पड़ता है। नाले का बहाव तेज होने पर हादसे (Accident) का खतरा और बढ़ जाता है। इसके बावजूद शिक्षा हासिल करने के लिए बच्चों को इसी जोखिम भरे रास्ते से गुजरना पड़ रहा है।

ग्रामीणों का कहना है कि फिलहाल बच्चे किसी तरह नाला पार कर स्कूल पहुंच रहे हैं, लेकिन यह व्यवस्था कभी भी गंभीर हादसे का कारण बन सकती है। ग्रामीणों ने सवाल उठाया है कि जब बच्चों का भविष्य शिक्षा से जुड़ा है तो उन्हें स्कूल पहुंचने के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डालनी पड़ रही है।

सरकार और प्रशासन की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में सडक़, पुल-पुलिया और आवागमन (Transport) की सुविधाएं बेहतर करने के दावे किए जाते हैं, लेकिन तुनगुरी अहीरपारा की स्थिति इन दावों की जमीनी हकीकत पर सवाल खड़े करती है। मामले को लेकर एसडीएम रामराज सिंह से बात की गई। उन्होंने कहा कि मामला संज्ञान में आया है। मौके की जांच कर उचित पहल की जाएगी।

Bridge construction demand: लंबे समय से पुल की मांग

स्थानीय ग्रामीणों के मुताबिक नाले पर सुरक्षित पुल नहीं होने की समस्या लंबे समय से बनी हुई है। ग्रामीणों ने कई बार पुल निर्माण की मांग उठाई है। उनका कहना है कि पुल बनने से स्कूली बच्चों के साथ पूरे क्षेत्र के लोगों को सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिल सकेगी।

बरसात के दौरान समस्या केवल बच्चों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि ग्रामीणों के लिए भी आवागमन का संकट खड़ा हो जाता है। ऐसे में ग्रामीणों ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से मौके का निरीक्षण कराकर स्थायी समाधान के लिए पुल निर्माण की दिशा में तत्काल पहल करने की मांग की है।

हादसे का इंतजार न करे प्रशासन

ग्रामीणों की सबसे बड़ी चिंता यह है कि कहीं किसी हादसे के बाद प्रशासन (Surguja Administration) की नींद न खुले। उनका कहना है कि यदि समय रहते नाले पर पुल का निर्माण नहीं कराया गया तो तेज बहाव किसी दिन बच्चों के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। ऐसे में किसी अनहोनी का इंतजार करने के बजाय पहले ही सुरक्षा के आवश्यक इंतजाम किए जाने की जरूरत है।

Lamgaon Hanuman Temple: मन्नत पूरी हुई तो खुशी से झूम उठा श्रद्धालु, लमगांव हनुमान मंदिर में चढ़ाया 11 लाख का स्वर्ण मुकुट

ये भी पढ़ें
Gold crown offered in Lamgaon Hanuman Temple

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

18 Aug 2026 09:18 pm

Published on:

18 Aug 2026 09:18 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Surguja News: अब तक नहीं बनी पुलिया, जान जोखिम में डालकर उफनता नाला पार कर रहे हैं स्कूली बच्चे

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Ambikapur Snake Bite: प्रसूता पत्नी बोली- शरीर में जलन और दर्द हो रहा है, पति ने की मालिश, अचानक कमरे से निकलते देखा करैत सांप, हुई मौत

Woman died due to snake bite
अंबिकापुर

Lamgaon Hanuman Temple: मन्नत पूरी हुई तो खुशी से झूम उठा श्रद्धालु, लमगांव हनुमान मंदिर में चढ़ाया 11 लाख का स्वर्ण मुकुट

Gold crown offered in Lamgaon Hanuman Temple
अंबिकापुर

Surguja Double Murder Case: बकरा चोरी करने घर में घुसे 2 चोरों ने पति-पत्नी की कर दी थी हत्या, मिला आजीवन कारावास

Husband-wife murder in Surguja
अंबिकापुर

Surajpur News: अपर कलेक्टर ने प्लेसमेंट सुपरवाइजर को लात-मुक्कों से मारा, कहा- गड्ढा खोदकर यहीं गाड़ दूंगा! देखें Video

Surajpur Additional collector Beaten Placement Supervisor
अंबिकापुर

Ambikapur Akshat Agrawal Murder Case: बहुचर्चित अक्षत अग्रवाल हत्याकांड में 2 साल बाद आया फैसला, 3 गोलियां मारने वाले संजीव मंडल को आजीवन कारावास

Akshat Agrawal Murder Case Ambikapur
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.