Surguja Murder News: बैंक का कर्ज पटाने पिता ने बेच दी जमीन तो नाराज हो गया बेटा, सिर पर कुल्हाड़ी मारकर की नृशंस हत्या

अंबिकापुर। सरगुजा जिले के दरिमा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में युवक ने अपने पिता की कुल्हाड़ी से सिर पर प्रहार कर हत्या कर दी। इस मामले (Father murder) में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर रविवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस ने बताया कि मृतक ने कुछ समय पहले बैंक से लोन लिया था, जिसे समय पर नहीं पटाने पर उसका ब्याज बढक़र 8 लाख पहुंच गया था। बैंक से दबाव बनाने के बाद उसने अपनी जमीन बेच दी और बैंक का लोन चुकता कर दिया। इससे गुस्साए उसके बेटे ने शुक्रवार की रात पिता की हत्या कर दी।