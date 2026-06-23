MBBS Admission Fraud: रूस में MBBS में आपकी बेटी का करा देंगे एडमिशन, फिर ले लिए 3.22 लाख, सहेली ने कराया था परिचय

बिश्रामपुर। सूरजुपर जिले के बिश्रामपुर निवासी एक व्यक्ति अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना चाहता था। एमबीबीएस में दाखिले के लिए वह प्रयासरत था। इस दौरान उसकी बेटी की एक सहेली ने पुणे के लोगों से उसका परिचय कराया। पुणे स्थित एक संस्था के लोगों ने उसे भरोसा दिलाया कि उसकी बेटी का एडमिशन (MBBS admission in Russia) वे रूस में करा देंगे। इसके लिए उन्होंने पहले एडमिशन शुल्क के नाम पर 60 हजार रुपए ट्रांसफर कराए, इसके बाद धीरे-धीरे उससे 3.22 लाख रुपए ले लिए। जब बेटी को उसने रूस भेजने फ्लाइट की बुकिंग कराई और काठमांडू एयरपोर्ट से वह जाने वाली थी तो उसे फोन कर रुकवा दिया गया। इसके बाद से न तो रुपए वापस किए गए और न ही एडमिशन हुआ। ठगी के शिकार व्यक्त् िने मामले की रिपोर्ट बिश्रामपुर थाने में दर्ज कराई है।