Ambikapur News: नाबालिग बेटी ने मां से कहा- मैं मंदिर जा रही हूं, कुछ देर बाद ही सहेली का आया फोन, सुनकर मच गया हडक़ंप, चली गई जान

अंबिकापुर। सरगुजा जिले के लुंड्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत 16 वर्षीय एक किशोरी मंदिर गई थी। सहेली भी उसके साथ ही थी। इसी दौरान उसने जहर का सेवन (Girl committed suicide) कर लिया। जब उसकी हालत बिगडऩे लगी तो सहेली ने फोन कर उसके पिता को जानकारी दी। सूचना मिलते ही परिजन मंदिर के पास पहुंचे और गंभीर हालत में उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर में भर्ती कराया गया। यहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। सूचना पर पुलिस ने सोमवार को पीएम पश्चात शव परिजन को सौंप दिया। किशोरी ने किस वजह से यह कदम उठाया, इसका पता फिलहाल नहीं चल सका है। पुलिस ने उसके परिजन का बयान दर्ज किया है।