अंबिकापुर। संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा में पीएचडी (विधि) प्रवेश सत्र 2026 की चयन प्रक्रिया (PHD Law Selection process) सवालों के घेरे में है। प्रवेश की मेरिट सूची में कथित अनियमितता और निर्धारित नियमों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए अधिवक्ता राजा जायसवाल ने कुलपति को शिकायत सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। शिकायत में दूसरे राज्य के अभ्यर्थी को प्रवेश देने तथा साक्षात्कार में अनुपस्थित रहने वाली अभ्यर्थी का नाम चयन सूची में शामिल करने पर सवाल उठाए गए हैं।