Controversy in University: सरगुजा विश्वविद्यालय के कुलपति ने कुलसचिव की योग्यता पर उठाए सवाल तो कहा- वे खुद कुलपति पद के लायक नहीं

अंबिकापुर. संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय (Sant Gahira Guru Vishwavidyalaya Surguja) में कुलपति व कुलसचिव के बीच काफी खींचतान चल रही है। आपसी विवाद विश्वविद्यालय के कार्यों को प्रभावित कर रहा है। कुलपति ने कुलसचिव की नियुक्ति पर सवाल खड़े करते हुए शासन को पत्र लिखा है। वहीं नियमित कुलसचिव की पदस्थापना को लेकर राज्यपाल एवं कुलाधिपति की मंजूरी का उल्लेख होने के बावजूद आदेश जारी नहीं होने पर राजभवन ने उच्च शिक्षा विभाग को दोबारा पत्र भेजा है। पत्र में डॉ. शारदा प्रसाद त्रिपाठी के स्थान पर नियमित कुलसचिव की पदस्थापना का आदेश तत्काल जारी करने कहा गया है। वहीं कुलसचिव ने भी कहा है कि कुलपति खुद पद के लायक नहीं हैं।