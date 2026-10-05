5 अक्टूबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अंबिकापुर

Ambikapur News: सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर आकांक्षा टोप्पो और अकील अहमद के बाद BJP नेता रविंद्र तिवारी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज

Ambikapur Kotwali: पीडि़ता की पहचान उजागर करने के आरोप में आकांक्षा व अकील अहमद, जबकि पीडि़ता के चरित्र पर लांछन के आरोप में भाजपा नेता पर अपराध दर्ज
2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Oct 05, 2026

Ambikapur Social Media Crime

Ambikapur News, अंबिकापुर कोतवाली (Photo- Patrika)

अंबिकापुर। सोशल मीडिया पर बलात्कार पीडि़ता की पहचान उजागर करने, उसकी निजता भंग करने और कथित रूप से अश्लील व आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित करने के मामले में कोतवाली पुलिस ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आकांक्षा टोप्पो (Social Media Influencer) और अकील अहमद अंसारी व अन्य के खिलाफ रविवार की रात एफआईआर दर्ज की थी। पुलिस ने बीएनएस की धारा 196(1), 352 और 353(2) के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरु की है। वहीं उक्त पीडि़ता के चरित्र पर लांछन लगाने के मामले में भाजपा नेता रविंद्र तिवारी के खिलाफ आजाक पुलिस ने अपराध दर्ज किया है।

आकांक्षा टोप्पो व अकील अहमद अंसारी के खिलाफ शहर के गंगापुर निवासी शैलेन्द्र शर्मा ने शिकायत में आरोप लगाया है कि दोनों के अलावा अन्य संबंधित सोशल मीडिया चैनल संचालकों ने एक पीडि़ता की परिस्थिति का अनुचित लाभ उठाते हुए उसकी पहचान और निजता उजागर की। शिकायत में कथित रूप से अश्लील एवं गाली-गलौज वाली सामग्री सोशल मीडिया पर प्रसारित करने का भी आरोप लगाया गया है।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि पीडि़ता का साक्षात्कार लेते समय उसके निजी अंगों से जुड़े आपत्तिजनक और अमर्यादित सवाल पूछे गए तथा इसका वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (Social Media Platform) पर प्रसारित किया गया। शिकायत में इसे पीडि़ता की निजता और सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाला कृत्य बताया गया है।

इसके अलावा आकांक्षा टोप्पो पर सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार आपत्तिजनक भाषा, गाली-गलौज और भडक़ाऊ सामग्री प्रसारित करने का आरोप लगाया गया है। वहीं अकील अहमद अंसारी पर कथित रूप से विभाजनकारी बयान प्रसारित कर विभिन्न समुदायों के बीच वैमनस्य पैदा करने का आरोप लगाया गया है। मामले में पुलिस अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।

FIR against BJP Leader: आदिवासी पीडि़ता पर की सार्वजनिक टिप्पणी

इधर उपरोक्त पीडि़ता के ही संबंध में सार्वजनिक रूप से कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने और अनुसूचित जनजाति समुदाय को लेकर कथित अपमानजनक बयान देने के मामले में अजाक थाना पुलिस ने भाजपा नेता रविंद्र तिवारी के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामला पीडि़ता की पहचान, चरित्र और लंबित आपराधिक प्रकरण (Crime case) से संबंधित सार्वजनिक बयानों को लेकर सामने आया है।

मामले की शिकायत सुनीता सोनहा सहित विभिन्न संगठनों द्वारा 15 सितंबर को की गई थी। शिकायत के अनुसार रवीन्द्र तिवारी के नेतृत्व में एसपी को ज्ञापन देने के दौरान सार्वजनिक रूप से पीडि़ता के संबंध में कहा गया कि वह शंकरगढ़ थाने में पहले भी इसी तरह का कृत्य कर चुकी है। शिकायतकर्ताओं ने इस दावे की सत्यता पर सवाल उठाते हुए शंकरगढ़ थाने के अभिलेखों से इसकी पुष्टि कराने की मांग की है।

आवेदन में यह भी आरोप लगाया गया है कि एट्रोसिटी एक्ट की आड़ में ऐसे कृत्य करने की बात कहकर रविंद्र तिवारी द्वारा पीडि़ता और उसके समुदाय को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया है। मामले में पुलिस ने भाजपा नेता रविंद्र तिवारी के खिलाफ बीएनएस की धारा 3-1 (आर), 3-1(यू), 3-1(डब्ल्यू-आईआई), 3(2), 3(2)(व्हीए), 196(1) व 153(2) के तहत अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुुरु कर दी है।

Surguja Land Fraud: 10 लाख में जमीन का सौदा कर महिला से करा ली अधिक जमीन की रजिस्ट्री, रुपए भी नहीं दिए, 2 गिरफ्तार

ये भी पढ़ें
Land Fraud in Surguja

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

05 Oct 2026 09:01 pm

Published on:

05 Oct 2026 09:01 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Ambikapur News: सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर आकांक्षा टोप्पो और अकील अहमद के बाद BJP नेता रविंद्र तिवारी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Surguja Land Fraud: 10 लाख में जमीन का सौदा कर महिला से करा ली अधिक जमीन की रजिस्ट्री, रुपए भी नहीं दिए, 2 गिरफ्तार

Land Fraud in Surguja
अंबिकापुर

Ambikapur Murder Case: बसुले से काट दी थी वाहन मैकेनिक की गर्दन, रात में हुआ था विवाद, दोनों आरोपी गिरफ्तार

Mechanic murder in ambikapur
अंबिकापुर

Ambikapur News: भाजपा नेता धीरज सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज, सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर आकांक्षा टोप्पो को जान से मारने की धमकी का आरोप

FIR against BJP Leader
क्राइम

Murder in Ambikapur: घर में मिली युवक की गर्दन कटी लाश, करमा खेलकर लौटे एक ही नाम के 2 साथियों ने की हत्या

Young man murdered by friends
अंबिकापुर

Surguja Murder News: बैंक का कर्ज पटाने पिता ने बेच दी जमीन तो नाराज हो गया बेटा, सिर पर कुल्हाड़ी मारकर की नृशंस हत्या

Son murdered father in Surguja
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.