Ambikapur News: सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर आकांक्षा टोप्पो और अकील अहमद के बाद BJP नेता रविंद्र तिवारी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज

अंबिकापुर। सोशल मीडिया पर बलात्कार पीडि़ता की पहचान उजागर करने, उसकी निजता भंग करने और कथित रूप से अश्लील व आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित करने के मामले में कोतवाली पुलिस ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आकांक्षा टोप्पो (Social Media Influencer) और अकील अहमद अंसारी व अन्य के खिलाफ रविवार की रात एफआईआर दर्ज की थी। पुलिस ने बीएनएस की धारा 196(1), 352 और 353(2) के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरु की है। वहीं उक्त पीडि़ता के चरित्र पर लांछन लगाने के मामले में भाजपा नेता रविंद्र तिवारी के खिलाफ आजाक पुलिस ने अपराध दर्ज किया है।