Surguja Land Fraud: 10 लाख में जमीन का सौदा कर महिला से करा ली अधिक जमीन की रजिस्ट्री, रुपए भी नहीं दिए, 2 गिरफ्तार

अंबिकापुर। 10 लाख रुपए में जमीन खरीदने का झांसा देकर सरगुजा जिले की एक महिला से छलपूर्वक अन्य कीमती जमीन की रजिस्ट्री करा ली गई। इसके अलावा उसे बिक्री की रकम भी नहीं दी गई। जमीन बिचौलियों द्वारा ठगी की शिकार (Land fraud in Ambikapur) हो चुकी महिला ने मामले की रिपोर्ट अगस्त 2026 में रघुनाथपुर चौकी में दर्ज कराई थी। सरगुजा एसएसपी के निर्देश पर पुलिस मामले की जांच कर रही थी। इसी बीच पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया है।