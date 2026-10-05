Ambikapur Murder Case: बसुले से काट दी थी वाहन मैकेनिक की गर्दन, रात में हुआ था विवाद, दोनों आरोपी गिरफ्तार

अंबिकापुर। शहर से लगे ग्राम खैरबार में गैरेज के कमरे में एक युवक की गर्दन कटी लाश (Young man murder) मिली थी। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि 3 अक्टूबर की रात मृतक से उनका किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। इसके बाद उन्होंने बसुले से उसके गर्दन पर प्रहार कर उसकी हत्या कर दी थी। गैरेज मालिक की रिपोर्ट पर 4 अक्टूबर को पुलिस ने अपराध दर्ज कर आरोपियों को हिरासत में लिया था। पूछताछ में आरोपियों ने हत्या की बात स्वीकार की। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 नग बसुला भी जब्त किया है।