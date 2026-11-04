Ambikapur Fake Doctor: फर्जी डिग्री से महावीर अस्पताल में 2 साल से डॉक्टर की नौकरी, आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

अंबिकापुर। शहर के महावीर अस्पताल में फर्जी शैक्षणिक दस्तावेज के आधार पर एक व्यक्ति 2 साल से डॉक्टर की नौकरी कर रहा था। मामला सामने आने के बाद जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जांच पश्चात अस्पताल का लाइसेंस एक माह के लिए निलंबित कर दिया था। वहीं मामला (Fake Doctor case) सामने आने के बाद आरोपी फरार चल रहा है। इधर आरोपी नुरेन आलम ने अंबिकापुर कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। आरोपी पर दूसरे व्यक्ति की डिग्री में कूटरचना कर फर्जी दस्तावेज के आधार पर अस्पताल में काम करने का आरोप है। मामले में गांधीनगर पुलिस ने अपराध दर्ज किया है।