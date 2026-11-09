Jashpur Murder Case: रात 12 बजे घर पहुंचा बेटा, मां ने कहा- खुद लेकर खा लो तो पीट-पीटकर मार डाला, बचाने आई बहन को भी पीटा

जशपुर। जशपुर कोतवाली अंतर्गत निवासी एक युवक आधी रात शराब के नशे में घर पहुंचा। खाना मांगा तो मां ने कहा कि खुद ही निकालकर खा लो। इससे वह इतना गुस्सा हो गया कि अधजली लकड़ी से मां के ऊपर ताबड़तोड़ प्रहार (Mother murder) कर दिया। शोर सुनकर बहन बचाने आई तो उसे भी डंडे से पीटा। हमले में गंभीर रूप से घायल मां को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, यहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था, जिसे परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।