Elephant in Surajpur: मातम में बदलीं दिवाली की खुशियां, कबरा कान हाथी ने 2 ग्रामीणों को मार डाला, एक कर रहा था फसल की रखवाली

भटगांव। सूरजपुर जिले के प्रतापपुर वन परिक्षेत्र अंतर्गत हाथियों का दल लगातार विचरण कर रहा है। हाथी आए दिन लोगों की जहां जान ले रहे हैं, वहीं फसलों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन इन दिनों सबसे ज्यादा आतंक कबरा कान हाथी का है। उसने दिवाली की रात ग्राम सकलपुर और सोनपुर-सू में 2 ग्रामीणें को मार (Elephant killed 2 villagers) डाला। इनमें एक ग्रामीण अपने खेत में धान की रखवाली कर रहा था। इसी दौरान हाथी ने उस पर हमला कर मार डाला। कबरा कान हाथी के हमले में 2 ग्रामीणों की मौत से क्षेत्र में दहशत का आलम है। ग्रामीणों ने वन विभाग व प्रशासन से हाथी की समस्या से निजात दिलाने की मांग की है।