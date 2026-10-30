Surajpur Road Accident: भीषण सडक़ हादसा: ट्रक की टक्कर से बाइक सवार पति-पत्नी की मौत, 12 वर्षीय नाती घायल

भटगांव। सूरजपुर जिले के भैयाथान थाना क्षेत्र अंतर्गत सलका-करौटी मार्ग पर शुक्रवार की शाम ट्रक की टक्कर से बाइक सवार पति-पत्नी की मौत (Death in Road accident) हो गई, जबकि साथ बैठा 12 वर्षीय नाती घायल हो गया। पति-पत्नी अपने दामाद के घर मूंगफली कोडऩे गए थे। वहां से लौटने के दौरान हादसा हो गया। सूचना मिलते ही चेंद्रा चौकी पुलिस व मृतकों के परिजन घटनास्थल पर पहुंचे। शव देख उनका रो-रोकर बुरा हाल हो गया। इधर पुलिस ने ट्रक जब्त कर शवों को पीएम के लिए भैयाथान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया। सडक़ हादसे में पति-पत्नी की मौत से गांव में मातम पसर गया है।