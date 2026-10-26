सूरजपुर में दर्दनाक मंजर! एक साथ उठीं चार अर्थियां, रेण नदी में डूबने से दो परिवारों में मातम

River incident: छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में रेण नदी में डूबने से चार लोगों की मौत ने दो परिवारों को गहरे सदमे में डाल दिया है। बिश्रामपुर क्षेत्र के ढोघट घाट पर शनिवार सुबह स्नान करने गए पिता-पुत्र और दो सगे भाइयों की गहरे पानी में डूबने से जान चली गई। एक ही हादसे में चार जिंदगियां खत्म होने से दोनों परिवारों में मातम पसरा हुआ है। रविवार को मृतकों के परिजन बिहार के कटिहार से सूरजपुर पहुंचे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जब उन्होंने अपनों के शव देखे, तो वहां मौजूद लोगों की आंखें भी नम हो गईं। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था।