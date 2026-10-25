Surajpur News: करमा त्योहार मनाने निकले युवक की नदी में डूबकर मौत, तीसरे दिन 6 किमी दूर मिली लाश

सूरजपुर। रमकोला थाना क्षेत्र के ग्राम टमकी माझापारा निवासी 45 वर्षीय युवक का शव 3 दिनों तक चले रेस्क्यू अभियान के बाद रविवार को भबरा नदी (Man drowned in river) से बरामद किया गया। डीआरएफ टीम सूरजपुर के जवानों ने कड़ी मशक्कत के बाद घटनास्थल से करीब 6 किलोमीटर दूर नदी से शव को बाहर निकाला। इसके बाद आवश्यक कार्रवाई के लिए शव को रमकोला थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। युवक करमा त्योहार मनाने जाने की बात कहकर घर से निकला था। नदी पार करने के दौरान वह गहरे पानी में डूब गया था। सूचना पर पुलिस व डीआरएफ की टीम ने शव खोजने रेस्क्यू अभियान चलाया था। युवक की मौत से उसके परिजनों में मातम पसरा हुआ है।