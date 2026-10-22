Surajpur Double Murder Case: शिक्षिका मां-बेटे की हत्याकांड का अब तक खुलासा नहीं, कांग्रेसियों ने 2 दिन का दिया अल्टीमेटम, कहा- करेंगे उग्र प्रदर्शन

विश्रामपुर। सूरजपुर जिले के बिश्रामपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बेलटिकरी में पदस्थ शिक्षिका रजनी बेरठ और उनके 17 वर्षीय पुत्र सुजल बेरठ की हत्या (Double murder case) के आरोपियों तक पुलिस के हाथ अब तक नहीं पहुंच सके हैं। 10 अक्टूबर को पहले बेटे और फिर शिक्षिका की लाश मिली थी। इस मामले को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सूरजपुर ग्रामीण के अध्यक्ष जफर हैदर ने बिश्रामपुर थाना प्रभारी को आवेदन सौंपकर प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से घटनास्थल और उपलब्ध साक्ष्यों की बारीकी से जांच कर वास्तविक तथ्यों का खुलासा करने तथा दोषियों की संलिप्तता प्रमाणित होने पर उनके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं मंडल कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोपियों को पकडऩे 2 दिन का अल्टीमेटम पुलिस को दिया है।