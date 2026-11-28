सूरजपुर। सूरजपुर पुलिस ने नाबालिग लडक़ी को बहला-फुसलाकर ले जाने एवं उसकी खरीद-फरोख्त (Crime against Girl) से जुड़े मामले में बड़ी कार्रवाई की है। तकनीकी साक्ष्यों एवं विवेचना के आधार पर मध्यप्रदेश के सागर जिले से अपहृत बालिका को सकुशल बरामद कर लिया गया। मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि सीमा नामक महिला ने नाबालिग को मध्यप्रदेश के सागर निवासी शैतान सिंह के हाथों 60 हजार रुपए में बेच दिया था। वहीं शैतान सिंह ने उसे अन्य आरोपियों को बेच दिया था। पुलिस ने चारों आरोपियों को जेल भेज दिया है।