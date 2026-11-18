सूरजपुर/अंबिकापुर। सूरजपुर व अंबिकापुर में आयकर विभाग (Income Tax Raid) की बड़ी कार्रवाई से कारोबारी जगत में हडक़ंप मच गया है। दोनों शहर में बुधवार की सुबह शुरू हुई आयकर विभाग की छापेमारी को 9 घंटे से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी कार्रवाई लगातार जारी है। आयकर विभाग की अलग-अलग टीमें सूरजपुर के 5 व अंबिकापुर के 2 ठिकानों पर एक साथ पहुंचकर दस्तावेजों, वित्तीय लेन-देन और कारोबार से जुड़े रिकॉर्ड की गहन जांच कर रही हैं। इस कार्रवाई के दायरे में पीआरए ग्रुप से जुड़े ठिकाने भी शामिल हैं। अचानक हुई इस कार्रवाई से जिले के व्यापारिक और औद्योगिक क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म है।