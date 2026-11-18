पांच जिलों में एक साथ शुरू हुई इस कार्रवाई के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि जांच में आयकर विभाग को क्या मिला है। क्या किसी कारोबारी प्रतिष्ठान में अघोषित आय से जुड़े दस्तावेज मिले हैं या किसी तरह की नकदी अथवा अन्य संपत्ति जब्त की गई है? फिलहाल इन सवालों का जवाब सामने नहीं आया है। विभाग की ओर से न तो संभावित कर चोरी की कोई रकम बताई गई है और न ही किसी तरह की जब्ती की आधिकारिक पुष्टि की गई है। ऐसे में सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से सामने आने वाले अपुष्ट दावों पर भरोसा करना उचित नहीं होगा। जांच पूरी होने और आयकर विभाग की आधिकारिक जानकारी आने के बाद ही कार्रवाई के नतीजों की स्पष्ट तस्वीर सामने आएगी।