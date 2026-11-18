छत्तीसगढ़ में आयकर विभाग का बड़ा एक्शन (Photo Source- Patrika Create)
Chhattisgarh IT Raid: छत्तीसगढ़ में बुधवार सुबह आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई की खबर से कारोबारी जगत में हलचल मच गई। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, आयकर विभाग की 16 अलग-अलग टीमों ने प्रदेश के पांच जिलों में एक साथ छापेमारी शुरू की है। इस कार्रवाई के दायरे में रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, रायगढ़ और जांजगीर-चांपा के कई कारोबारी प्रतिष्ठान और उनसे जुड़े परिसर बताए जा रहे हैं।
सुबह-सुबह अलग-अलग स्थानों पर आयकर विभाग की टीमों के पहुंचने से संबंधित कारोबारियों में खलबली मच गई। बताया जा रहा है कि संभावित कर संबंधी अनियमितताओं और वित्तीय लेन-देन से जुड़ी सूचनाओं के आधार पर यह जांच अभियान चलाया जा रहा है। हालांकि, विभाग की ओर से अभी तक कार्रवाई के कारणों, जांच के दायरे और किसी संभावित बरामदगी को लेकर आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।
मिली प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, आयकर विभाग ने इस कार्रवाई के लिए कुल 16 टीमों को अलग-अलग स्थानों पर तैनात किया है। बुधवार सुबह इन टीमों ने एक साथ निर्धारित कारोबारी ठिकानों पर पहुंचकर जांच शुरू की। इस अभियान में राजधानी रायपुर के अलावा दुर्ग, बिलासपुर, रायगढ़ और जांजगीर-चांपा जिले शामिल बताए जा रहे हैं। एक ही समय पर पांच जिलों में कार्रवाई शुरू होने से कारोबारी जगत में चर्चा तेज हो गई है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि सभी जिलों में कितने कारोबारी प्रतिष्ठानों और उनसे जुड़े परिसरों की तलाशी ली जा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही कार्रवाई के वास्तविक दायरे की जानकारी सामने आ सकेगी।
इस आयकर कार्रवाई के बीच बर्बरीक कंपनी का नाम भी सामने आया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, रायपुर और रायगढ़ में कंपनी से जुड़े परिसरों में आयकर विभाग की टीमें जांच कर रही हैं। बताया जा रहा है कि इन परिसरों में कारोबार से संबंधित दस्तावेजों, वित्तीय रिकॉर्ड और लेन-देन की जानकारी खंगाली जा रही है। जांच अधिकारी उपलब्ध रिकॉर्ड का मिलान कर रहे हैं, ताकि कारोबारी गतिविधियों और घोषित आय के बीच किसी तरह की विसंगति होने पर उसकी पड़ताल की जा सके। हालांकि, कंपनी के खिलाफ कार्रवाई के वास्तविक कारणों और जांच में सामने आए तथ्यों को लेकर अभी कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं हुआ है। इसलिए फिलहाल इस कार्रवाई को जांच प्रक्रिया के रूप में ही देखा जाना चाहिए।
राजधानी रायपुर में भी आयकर विभाग की टीमों की कार्रवाई की जानकारी सामने आई है। प्रारंभिक सूचनाओं के अनुसार, रिंग रोड, शंकर नगर और खम्हारडीह सहित कुछ अन्य इलाकों में विभागीय टीमें पहुंची हैं। इन क्षेत्रों में कारोबारियों से जुड़े प्रतिष्ठानों और परिसरों में वित्तीय दस्तावेजों की जांच किए जाने की बात कही जा रही है। टीमों की मौजूदगी के बाद संबंधित इलाकों में कारोबारी गतिविधियों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि इन इलाकों में किन कारोबारियों या व्यावसायिक संस्थानों के यहां जांच चल रही है। विभाग की ओर से संबंधित व्यक्तियों और प्रतिष्ठानों की पूरी जानकारी भी सार्वजनिक नहीं की गई है।
आयकर विभाग की इस कार्रवाई में मुख्य रूप से कारोबारी रिकॉर्ड और वित्तीय लेन-देन से जुड़े दस्तावेजों की जांच किए जाने की जानकारी मिली है। जांच के दौरान संबंधित प्रतिष्ठानों के आय-व्यय के ब्योरे, कारोबार से जुड़े वित्तीय अभिलेख और अन्य जरूरी दस्तावेजों का परीक्षण किया जा रहा है। इसके जरिए विभाग यह पता लगाने की कोशिश कर सकता है कि संबंधित कारोबारियों की घोषित आय और वास्तविक वित्तीय गतिविधियों में कोई अंतर तो नहीं है। ऐसी जांच में बैंकिंग लेन-देन, कारोबार से संबंधित रिकॉर्ड और आयकर रिटर्न में दी गई जानकारियों का मिलान भी महत्वपूर्ण होता है। हालांकि, इस विशेष अभियान में विभाग किन दस्तावेजों को प्राथमिकता दे रहा है, इसकी विस्तृत जानकारी अभी सामने नहीं आई है।
पांच जिलों में एक साथ शुरू हुई इस कार्रवाई के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि जांच में आयकर विभाग को क्या मिला है। क्या किसी कारोबारी प्रतिष्ठान में अघोषित आय से जुड़े दस्तावेज मिले हैं या किसी तरह की नकदी अथवा अन्य संपत्ति जब्त की गई है? फिलहाल इन सवालों का जवाब सामने नहीं आया है। विभाग की ओर से न तो संभावित कर चोरी की कोई रकम बताई गई है और न ही किसी तरह की जब्ती की आधिकारिक पुष्टि की गई है। ऐसे में सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से सामने आने वाले अपुष्ट दावों पर भरोसा करना उचित नहीं होगा। जांच पूरी होने और आयकर विभाग की आधिकारिक जानकारी आने के बाद ही कार्रवाई के नतीजों की स्पष्ट तस्वीर सामने आएगी।
छत्तीसगढ़ में एक साथ पांच जिलों में 16 टीमों के पहुंचने की सूचना ने इस आयकर अभियान को चर्चा में ला दिया है। रायपुर और रायगढ़ में बर्बरीक कंपनी से जुड़े परिसरों की जांच की जानकारी सामने आने के बाद कारोबारियों के बीच भी इस कार्रवाई को लेकर चर्चा तेज है। फिलहाल आयकर विभाग की टीमें अपने स्तर पर दस्तावेजों और वित्तीय रिकॉर्ड की पड़ताल कर रही हैं। आने वाले समय में जांच का दायरा, संभावित अनियमितताओं और किसी जब्ती से संबंधित जानकारी सामने आ सकती है।
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