दुर्ग में 4 करोड़ रुपए की नकदी बरामद, पिकअप के गुप्त चेंबर में छिपाकर ले जा रहे थे नोटों के बंडल

सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने कुम्हारी टोल प्लाजा के पास निगरानी शुरू की। इस दौरान बताए गए हुलिए का संदिग्ध पिकअप वाहन नजर आया। पुलिस ने वाहन का पीछा करना शुरू किया। इसी दौरान एक व्यक्ति वाहन से उतरकर भाग निकला। हालांकि, पुलिस टीम ने पीछा जारी रखा और चरोदा के पास पिकअप को रोकने में सफलता हासिल की। इसके बाद वाहन की तलाशी ली गई। शुरुआती जांच में सामान्य हिस्सों में नकदी नहीं मिलने पर पुलिस ने वाहन के अंदर बने गुप्त चेंबर की जांच की। इसी चेंबर से नोटों के बंडल बरामद हुए। वाहन में इस तरह नकदी छिपाकर ले जाने की व्यवस्था देखकर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आगे की जांच शुरू कर दी।