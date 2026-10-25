भिलाई के दो इंजीनियरिंग छात्रों का कमाल! पढ़ाई के साथ शुरू किया सॉफ्ट ड्रिंक स्टार्टअप, बेचीं 36 हजार बोतलें

Soft Drink Startup: दो होनहार इंजीनियरिंग छात्रों ने बहुराष्ट्रीय साफ्ट ड्रिंक कंपनियों को कड़ी टक्कर देने का बीड़ा उठाया है। कॉलेज की पढ़ाई के साथ उद्यमिता की मिसाल पेश करते हुए रूंगटा यूनिवर्सिटी के बीटेक अंतिम वर्ष के छात्र रौशन कुमार ने अगस्त 2025 में एक किफायती स्वदेशी साफ्ट ड्रिंक ब्रांड की नींव रखी। बाद में सीएस-एआई ब्रांच की छात्रा अदिति कुमारी सह-संस्थापक के रूप में इस स्टार्टअप से जुड़ीं और दोनों ने मिलकर पढ़ाई के साथ कारोबार को नई ऊंचाइयां दीं।