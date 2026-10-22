Weather Update: छत्तीसगढ़ में गिरने लगा रात का पारा, अगले दो दिन बाद बढ़ेगी ठण्ड

दुर्ग में सुबह-रात बढ़ेगी ठंडक (Photo Patrika)
Chhattisgarh Weather Update: दुर्ग जिले में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। रात का तापमान गिरने के साथ सुबह और देर रात ठंडक महसूस होने लगी है। मौसम विज्ञान केंद्र, रायपुर के अनुसार, बुधवार को दुर्ग में अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान सामान्य से 0.3 डिग्री और न्यूनतम तापमान 1.2 डिग्री कम रहा। मौसम विभाग के मुताबिक, प्रदेश में अगले पांच दिनों तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। अगले दो दिनों तक न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव नहीं होगा, लेकिन इसके बाद इसमें 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है। इससे दुर्ग जिले में रात और सुबह ठंड का असर बढऩे की उम्मीद है।
सुबह जल्दी निकलने और देर रात लौटने वालों को हल्के गर्म कपड़े साथ रखने चाहिए।
तापमान में उतार-चढ़ाव के दौरान बच्चों और बुजुर्गों को ठंड से बचाव का ध्यान रखना चाहिए।
सुबह की सैर पर जाने वाले लोग मौसम के अनुसार कपड़े पहनें।
मौसम शुष्क रहने से हवा में नमी कम हो सकती है, पर्याप्त पानी पीते रहें।
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है। आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में गिरावट से ठंड का असर मुख्य रूप से सुबह और रात के समय महसूस होगा।
22 अक्टूबर को दुर्ग सहित आसपास के क्षेत्रों में आसमान मुख्य रूप से साफ रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। ऐसे में दिन में गर्मी और सुबह-रात हल्की ठंडक का मिला-जुला असर बना रह सकता है।
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