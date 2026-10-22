Weather Update: छत्तीसगढ़ में गिरने लगा रात का पारा, अगले दो दिन बाद बढ़ेगी ठण्ड

Chhattisgarh Weather Update: दुर्ग जिले में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। रात का तापमान गिरने के साथ सुबह और देर रात ठंडक महसूस होने लगी है। मौसम विज्ञान केंद्र, रायपुर के अनुसार, बुधवार को दुर्ग में अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान सामान्य से 0.3 डिग्री और न्यूनतम तापमान 1.2 डिग्री कम रहा। मौसम विभाग के मुताबिक, प्रदेश में अगले पांच दिनों तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। अगले दो दिनों तक न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव नहीं होगा, लेकिन इसके बाद इसमें 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है। इससे दुर्ग जिले में रात और सुबह ठंड का असर बढऩे की उम्मीद है।