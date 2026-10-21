Free coaching: सरकारी नौकरी का सपना होगा आसान, दुर्ग विश्वविद्यालय में मिलेगी UPSC-CGPSC की मुफ्त कोचिंग

हेमचंद यादव विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. संजय तिवारी ने कहा कि डॉ. अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र के माध्यम से पात्र विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी का अवसर मिलेगा। विश्वविद्यालय का उद्देश्य विद्यार्थियों को उचित मार्गदर्शन उपलब्ध कराकर सफलता की राह आसान बनाना है। केंद्र की स्थापना को मिली मंजूरी के बाद अब विद्यार्थियों की नजर इसके संचालन और प्रवेश संबंधी आगामी घोषणाओं पर रहेगी। यदि प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार कोचिंग शुरू होती है, तो पात्र विद्यार्थियों को यूपीएससी, सीजीपीएससी, एसएससी, रेलवे और बैंकिंग जैसी परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक संस्थागत मंच मिल सकेगा।