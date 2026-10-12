भिलाई-दुर्ग के 20 लाख लोगों को मिलेगी राहत, 50 ई-बसें चलाने की तैयारी, इन रूटों को मिलेगा फायदा

ई-बस सेवा शुरू होने से भिलाई-दुर्ग जिले के करीब 20 लाख लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है। खासकर रोजाना नौकरी पर जाने वाले कर्मचारियों, छात्र-छात्राओं और अन्य यात्रियों को सस्ती एवं सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन सेवा मिल सकती है। रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट तक पहुंचने वाले यात्रियों के लिए भी यह सेवा उपयोगी साबित होगी। नेहरू नगर के आगे ई-बस स्टैंड बनकर तैयार हो चुका है। बसों की चार्जिंग के लिए भी स्टैंड तैयार किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से डीजल बसों की तुलना में प्रदूषण कम करने और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।