भिलाई निगम का बड़ा फैसला, 46.50 करोड़ का सफाई ठेका खत्म, नई व्यवस्था में 350 श्रमिक होंगे कम

Bhilai Municipal Corporation: नगर निगम भिलाई अब निजी एजेंसी के बजाय प्लेसमेंट कर्मियों के माध्यम से शहर की सफाई व्यवस्था संचालित करने की तैयारी में है। शुक्रवार को महापौर नीरज पाल की अध्यक्षता में हुई महापौर परिषद (एमआईसी) की बैठक में आयुक्त सुरुचि सिंह के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। वर्तमान में सफाई ठेके पर सालाना 46.50 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। नई व्यवस्था में 1,887 कर्मचारियों से काम कराने की योजना है, जबकि अभी 2,237 श्रमिक कार्यरत हैं। निगम का दावा है कि इससे सालाना खर्च में करीब 6.50 करोड़ रुपए की कटौती होगी। हालांकि, प्रस्ताव शासन की मंजूरी के बाद ही लागू होगा। तब तक मौजूदा एजेंसी काम करती रहेगी।