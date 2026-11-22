दुर्ग@हेमंत कपूर। Saathi Bazar: देश में किसानों के लिए बाजार की नई व्यवस्था की शुरुआत दुर्ग से होने जा रही है। खेतों में उपज तैयार करने से लेकर उसके भंडारण, प्रसंस्करण और बिक्री तक की सुविधाएं एक ही परिसर में उपलब्ध कराने के लिए देश का पहला ‘साथी बाजार’ (स्वदेशी मॉल) भिलाई के रूआबांधा में आकार ले रहा है। करीब 60 करोड़ रुपए की लागत से पांच एकड़ में विकसित हो रहा यह बाजार किसानों को अपनी उपज सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का मंच देगा। यहां किसान केवल फसल बेचने तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि उत्पादों की प्रोसेसिंग और ब्रांडिंग के जरिए सीधे कारोबार से भी जुड़ सकेंगे।