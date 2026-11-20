बताया गया है कि बस की टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार पति-पत्नी सड़क पर गिर पड़े। हादसे में दोनों को गंभीर चोटें आईं और उनकी बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई। घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों ने मदद की और 112 की सहायता से घायलों को पाटन के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद द्रोणाचार्य साहू को मृत घोषित कर दिया। वहीं, उनकी पत्नी तामेश्वरी साहू की हालत गंभीर थी। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया। परिजनों को उम्मीद थी कि इलाज से उनकी जान बच जाएगी, लेकिन उपचार के दौरान तामेश्वरी ने भी दम तोड़ दिया।