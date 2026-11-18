भिलाई@मोहम्मद जावेद। Fake Job Placement: 25 हजार रुपए दीजिए और कॉग्निजेंट, जियो, मिंत्रा जैसी देश की दर्जनों नामी कंपनियों में नौकरी पाइए। रोजगार की तलाश कर रहे प्रदेशभर के युवाओं को इन दिनों इसी तरह के झांसे में लेकर ठगा जा रहा है। इंजीनियरिंग, बीसीए, बीबीए, एमबीए और स्नातक की पढ़ाई पूरी कर चुके छत्तीसगढ़ के युवाओं के बीच नौकरी दिलाने का यह जाल वाट्सऐप ग्रुप और चैनल के जरिए तेजी से फैल रहा है। वाट्सऐप पर संचालित ‘प्रिसाइज प्लेसमेंट सर्विसेज’ नाम के चैनल से 16 हजार से ज्यादा युवा जुड़े हुए हैं, जहां बड़ी कंपनियों में सीधे चयन और सफल जॉइनिंग के संदेश डाले जा रहे हैं।