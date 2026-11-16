सुबह-सुबह ATM में घुसा चोर, कैश नहीं निकाल पाया तो मशीन में की तोड़फोड़, भिलाई का मामला

Chhattisgarh Crime News: भिलाई के राधिका नगर स्थित नंद गोपाल अस्पताल के पास सेंट्रल बैंक के एटीएम में चोरी की कोशिश का मामला सामने आया है। अज्ञात आरोपी ने एटीएम मशीन के निचले हिस्से (लोअर हुड) को तोड़कर नकदी निकालने का प्रयास किया, लेकिन वह अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सका। कैश नहीं निकाल पाने पर आरोपी ने मशीन में तोड़फोड़ कर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना 15 नवंबर की सुबह करीब साढ़े 5 बजे की बताई जा रही है।