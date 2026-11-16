किसे पहुंची महादेव सट्टे की कमाई? CBI ने राज गुप्ता से खंगाला पूरा हिसाब, अधिकारियों के नामों को लेकर चर्चाएं तेज

जानकारी के मुताबिक, राज गुप्ता सुबह करीब 11 बजे सीबीआई कार्यालय पहुंचा। टीम ने उससे सौरभ से संपर्क, कारोबार, आर्थिक लेनदेन, बनाई गई संपत्तियों और बैटिंग से अर्जित काली कमाई के बारे में सवाल किए। मुख्य फोकस सपोर्ट मनी और प्रोटेक्शन मनी पर रहा कि यह रकम किन लोगों तक पहुंचाई गई। इसमें राजनीतिक रसूख वाले लोगों और अफसरों की भूमिका पर भी सवाल हुए। पूछताछ के बाद उसे छोड़

दिया गया।