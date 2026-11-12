मैत्रीबाग में चारा गड़बड़ी का आरोप, बरसीम की जगह परोसी जा रहीं बबूल की टहनियां

मैत्रीबाग में हिरण, चीतल, सांभर और नीलगाय समेत करीब 160 शाकाहारी वन्य जीव मौजूद हैं। नियमों के मुताबिक इन्हें रोजाना करीब 15 क्विंटल हरा चारा (नेचुरल ग्रास, बरसीम, पैरा ग्रास, चेरी ग्रास) देना अनिवार्य है। इस मद में प्रतिदिन औसतन छह हजार रुपएखर्च किए जाते हैं। पड़ताल में सामने आया कि ठेकेदार बाड़े में पौष्टिक बरसीम व हरी घास की जगह बबूल व अन्य पेड़ों की भारी टहनियों की खेप उतार रहा है। कांटेदार और कठोर डालियों का वजन तो आसानी से 15 क्विंटल चढ़ जाता है, लेकिन यह चारा वन्य जीवों के पेट भरने और पोषण के किसी काम का नहीं रहता।