5 नवंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

भिलाई

भिलाई-चरोदा में किसे मिलेगा टिकट? एक वार्ड में दो-दो दावेदार, महापौर पद पर जातीय गणित ने बढ़ाई उलझन

BJP-Congress Ticket: भिलाई-चरोदा नगर निगम चुनाव से पहले ही भाजपा और कांग्रेस में टिकट को लेकर अंदरूनी खींचतान तेज हो गई है। 40 वार्डों में कई जगह एक ही पार्टी के दो-दो दावेदार सामने हैं।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भिलाई

image

Khyati Parihar

Updated: 5 Nov 2026, 10:11 AM IST

Mayor Election

एक वार्ड में दो-दो दावेदार (फोटो सोर्स- AI)

Bhilai Charoda Municipal Election: नगर पालिक निगम भिलाई-चरोदा में चुनावी बिगुल बजने से पहले ही राजनीतिक सरगर्मी चरम पर पहुंच गई है। प्रमुख दलों द्वारा अधिकृत प्रत्याशियों की घोषणा अभी बाकी है, लेकिन संभावित दावेदारों ने मैदान पकड़ लिया है। स्थिति यह है कि कई वार्डों में एक ही दल के दो-दो दावेदार मतदाताओं के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। त्योहारी मौसम का लाभ उठाते हुए कोई घर-घर मिठाई और उपहार बांट रहा है, तो कोई मुख्य चौराहों पर बड़े-बड़े होर्डिंग व पोस्टर लगाकर शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। बिना टिकट शुरू हुई इस जमीनी होड़ ने भाजपा और कांग्रेस दोनों ही खेमों में आंतरिक खींचतान और गुटबाजी तेज कर दी है।

40 वार्डों में 72 हजार मतदाता- निगम के कुल 40 वार्डों में 72,247 मतदाता (35,172 पुरुष और 36,074 महिला) हैं। महिला मतदाताओं को देखते उन्हें साधने पर विशेष जोर है। विश्लेषकों का मानना है कि टिकट वितरण में विलंब होगा, अंतर्कलह उतनी ही बढ़ेगी।

महापौर की कुर्सी पर सामाजिक संतुलन की चुनौती

महापौर पद के लिए दो प्रमुख समाजों की दावेदारी सबसे मजबूत बनकर उभरी है। दोनों ही दलों के सामने सामाजिक संतुलन साधने की कड़ी चुनौती है। पार्टी नेतृत्व दावेदारों के व्यक्तिगत प्रभाव के साथ-साथ यह भी देख रहा है कि जिले के अन्य नगरीय निकायों में किस वर्ग को प्रतिनिधित्व मिला है। इस जटिल जातीय समीकरण के कारण सर्वसम्मत नाम तय करना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है।

Bhilai Nikay Chunav: किस वार्ड में बढ़े वोट, कहां कटे नाम… तीन सूचियों ने उलझाया सियासी गणित, जानें कैसे?

ये भी पढ़ें
nikay chunav

नेताओं के दरबार में हाजिरी और लॉबिंग

महापौर और पार्षद पद के दावेदार आला नेताओं के चक्कर काट रहे हैं। भाजपा के संभावित प्रत्याशी क्षेत्रीय विधायक, सांसद और संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों के सामने अपनी दावेदारी और सक्रियता पेश कर रहे हैं। वहीं, कांग्रेस खेमे के दावेदार पूर्व मुख्यमंत्री और संगठन के रणनीतिकारों के समक्ष लॉबिंग में जुटे हैं।

बगावत, भितरघात की आशंका

वार्डों में पार्षद पद को लेकर अंदरूनी घमासान सबसे तीखा है। एक ही वार्ड से दो सक्रिय नेताओं के खुलकर सामने आने से पार्टियों को टिकट कटने के बाद बगावत का डर सता रहा है। यदि नाराज दावेदार निर्दलीय ताल ठोकते हैं, तो अधिकृत उम्मीदवार के जीत के समीकरण बिगडऩा तय है।

भिलाई में दिवाली के साथ चढ़ा चुनावी रंग, वार्डों में सक्रिय हुए संभावित प्रत्याशी, ऐसे साध रहे समीकरण

ये भी पढ़ें
Chhattisgarh News

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

5 Nov 2026, 10:11 AM IST

Published on:

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / भिलाई-चरोदा में किसे मिलेगा टिकट? एक वार्ड में दो-दो दावेदार, महापौर पद पर जातीय गणित ने बढ़ाई उलझन

बड़ी खबरें

View All

भिलाई

छत्तीसगढ़

65 करोड़ से बनेगा भिलाई में करेंसी टावर, एमआईसी ने दी मंजूरी; युवाओं को मिलेंगे रोजगार के अवसर

Currency Tower in Bhilai
भिलाई

BSP के एक फैसले से टाउनशिप के 33 वार्डों में बढ़ी सियासी हलचल, 4100 परिवारों को फायदा, जानिए पूरा गणित

Bhilai Steel Plant
भिलाई

दीपावली पर भी ATM बूथों पर सन्नाटा! दुर्ग में 3 साल में 27% घटी नकदी निकासी, जानिए क्यों बदली लोगों की आदत?

Digital Payment
भिलाई

Bhilai Nikay Chunav: किस वार्ड में बढ़े वोट, कहां कटे नाम… तीन सूचियों ने उलझाया सियासी गणित, जानें कैसे?

nikay chunav
भिलाई

छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला! BSP के रिटेंशन और थर्ड पार्टी आवासों का किराया हुआ कम, जानें नई दर

CG News
भिलाई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.