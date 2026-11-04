65 करोड़ से बनेगा भिलाई में करेंसी टावर, एमआईसी ने दी मंजूरी; युवाओं को मिलेंगे रोजगार के अवसर

करेंसी टावर का सबसे बड़ा फायदा नगर निगम और स्थानीय युवाओं को मिलने की उम्मीद है। दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से मिलने वाला किराया निगम के लिए नियमित राजस्व का जरिया बनेगा। इससे निगम की आर्थिक स्थिति को मजबूती मिल सकती है। वहीं, परिसर में दुकानें और कारोबार शुरू होने से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर पैदा होंगे। शिक्षित बेरोजगार युवा खुद का व्यवसाय शुरू कर सकेंगे। इसके अलावा दुकानों में काम करने वाले कर्मचारियों, सर्विस सेक्टर और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़े लोगों को भी रोजगार मिल सकता है।