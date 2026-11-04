BSP के एक फैसले से टाउनशिप के 33 वार्डों में बढ़ी सियासी हलचल, 4100 परिवारों को फायदा, जानिए पूरा गणित

BSP Township House Rent: दीपावली के उल्लास के बीच भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी) प्रबंधन ने टाउनशिप के हजारों परिवारों की झोली खुशियों से भर दी है। प्रबंधन के नगर सेवाएं विभाग ने त्योहारी सीजन में सर्कुलर जारी कर टाउनशिप के मकानों के किराए में भारी कटौती की है। अब रिटेंशन स्कीम और थर्ड पार्टी व्यवस्था के तहत रहने वाले परिवारों से मात्र 6 रुपए प्रति वर्गफीट की दर से मासिक किराया लिया जाएगा। इस निर्णय से औसत आकार के मकानों में रहने वाले परिवारों को हर महीने 1000 रुपए या उससे अधिक की सीधी बचत होगी।