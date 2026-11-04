Bhilai Nikay Chunav: किस वार्ड में बढ़े वोट, कहां कटे नाम… तीन सूचियों ने उलझाया सियासी गणित, जानें कैसे?

Chhattisgarh Nikay Chunav: आगामी नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा से पहले जिले के सियासी गलियारों में मतदाता सूची को लेकर घमासान शुरू हो गया है। प्रशासन की ओर से जारी तीन अलग-अलग सूचियों ने राजनीतिक दलों के समीकरण उलझा दिए हैं। पहली सूची 21 फरवरी 2026 के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की है, दूसरी एक अक्टूबर 2026 की पूरक सूची और तीसरी 23 अक्टूबर को जारी प्रारंभिक मतदाता सूची। वर्तमान में सभी प्रमुख दल वार्डवार इन तीनों सूचियों का मिलान कर अपना नफा-नुकसान तौलने में जुट गए हैं।