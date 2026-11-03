बोनस के 100 करोड़ से भिलाई-दुर्ग के बाजारों में बूम, BSP-रेलवे और औद्योगिक श्रमिकों की खरीदारी से बढ़ी रौनक

Diwali Bonus: दीपावली से ठीक पहले महामुहूर्त 'पुष्य नक्षत्र' के शुभ संयोग और कर्मचारियों को मिले त्योहारी बोनस ने भिलाई-दुर्ग के बाजारों में जबरदस्त उछाल ला दिया है। त्योहारी खरीदारी के पहले ही बड़े पड़ाव पर बाजार में रेकॉर्ड धनवर्षा देखने को मिली है। कारोबारियों का कहना है कि यह 100 करोड़ की लिक्विडिटी बाजार के लिए 'सीड मनी' का काम कर रही है, जिसके बल पर आम उपभोक्ता अपनी बचत, फाइनेंस और त्योहारी योजनाओं को मिलाकर 500 करोड़ के महा-कारोबार का सृजन कर रहे हैं।